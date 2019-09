Nieuw schooljaar, nieuwe campagne voor veiliger verkeer Robby Dierickx

02 september 2019

10u03 0 Steenokkerzeel Maandag is – samen met de start van het nieuwe schooljaar – een nieuwe campagne rond verkeersveiligheid in Steenokkerzeel gestart. Het schepencollege liet 24 spandoeken maken waarmee het automobilisten aanmaant om hun snelheid rond scholen te matigen.

“We krijgen regelmatig klachten van mensen dat er rond de scholen veel te snel gereden wordt”, zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). “Daarom vonden we de start van het nieuwe schooljaar het ideale moment om met een verkeerscampagne te starten. Voor het eerst wordt er op zo’n grote schaal actie ondernomen. Vandaag (maandag, red.) gaan tussen de 500 en 600 kinderen opnieuw naar school in onze drie deelgemeenten. Zij verdienen een veilige schoolomgeving en daarom manen we automobilisten via de spandoeken aan om de snelheid te matigen.”

Op de spandoeken staan onder meer afbeeldingen van verkeersborden die de maximaal toegestane snelheid weergeven, maar er staan ook foto’s van kinderen op. Eén van die kinderen is het zoontje van burgemeester Ryon. “Het is niet altijd evident om een jong fotomodel te vinden voor zo’n campagne en mijn zoontje is een fervente fietser. De keuze voor hem was dan ook snel gemaakt (lacht)”, besluit Ryon.