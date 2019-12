Nationaal afhandelcentrum voor transmigranten na 15 maanden al dicht: “Centrum werd niet gebruikt zoals het moet” Robby Dierickx

19 december 2019

13u17 26 Steenokkerzeel Het nationaal afhandelcentrum voor transmigranten dat in september vorig jaar in een vleugel van repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel geopend werd, is vijftien maanden later alweer dicht. Het centrum stond al maanden leeg omdat de politie het niet meer zag zitten om transmigranten telkens naar Steenokkerzeel te brengen. De ‘afhandeling’ van transmigranten zal voortaan via een mobieler optreden gebeuren.

In september vorig jaar moesten 40 van de 120 bedden in asielcentrum 127bis in Steenokkerzeel wijken voor een ‘Afhandelcentrum voor transmigranten’. Dat centrum maakte deel uit van een plan voor de aanpak van transmigranten van toenmalig minister Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Bedoeling ervan was alle opgepakte transmigranten – in welke uithoek van het land dan ook – naar Steenokkerzeel te brengen. In de vleugel van 127bis moest de federale politie de opgepakte transmigranten ondervragen en bewaken tot de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) uiterlijk 24 uur later besliste wat er met hen moest gebeuren.

Klassieke procedure

Maar de voorbije maanden stond het afhandelcentrum leeg. De reden? De politie had te weinig personeel voor het centrum. Bovendien was het voor politiediensten die niet in de buurt liggen niet evident om opgepakte transmigranten telkens naar Steenokkerzeel te brengen. “West-Vlaamse politiekorpsen waren soms een halve dag kwijt”, klinkt het bij de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). De politie kon er bijgevolg voor kiezen om de klassieke procedure te volgen en transmigranten naar een centrum dichter in hun buurt te brengen. “Het centrum werd dus niet gebruikt zoals oorspronkelijk gedacht werd.”

Mobieler optreden

Om die reden hebben Pieter De Crem en Maggie De Block (Open Vld), minister van Asiel en Migratie, beslist om het nationaal afhandelcentrum in Steenokkerzeel te sluiten. “Hiermee verleggen we het accent naar een meer mobieler en efficiënter optreden tegen mensensmokkel en transmigratie”, aldus nog De Crem. Concreet zullen lokale politiezones op hun eigen grondgebied het administratieve werk kunnen afhandelen, waarna de transmigranten naar een centrum dichter in hun buurt gebracht kunnen worden.

De sluiting van het nationaal afhandelcentrum in Steenokkerzeel betekent dat er in de vleugel in 127bis opnieuw veertig bedden voor asielzoekers geplaatst zullen worden. Die werken zullen in de loop van januari afgerond worden. “We hebben die plaatsen nodig voor de detentie van illegalen die overlast veroorzaken en asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn”, zegt De Block. “Door de reorganisatie maken we veertig plaatsen vrij voor illegalen die misdrijven plegen.”

De komende weken vinden in heel ons land verscherpte controles naar transmigranten en mensensmokkelaars plaats. Deze maand alleen al werden meer dan vierhonderd transmigranten opgepakt.