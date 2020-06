Na vondst menselijke beenderen mogen werken aan kerk nu toch hervat worden Robby Dierickx

16 juni 2020

14u37 0 Steenokkerzeel Bijna twee weken nadat een aannemer bij werkzaamheden in en rond de Sint-Rumolduskerk in Steenokkerzeel op menselijke resten botste, mogen de werken hervat worden. De beenderen werden inmiddels opgehaald.

Amper enkele uren nadat een aannemer op vrijdag 5 juni begonnen was met graafwerken voor de aanleg van een sceptische put naast de kerk in het centrum van Steenokkerzeel moest burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) de werken stilleggen. Bij de graafwerken waren arbeiders immers op menselijke beenderen gebotst. Vervolgens werd de opgelegde procedure in gang gezet.

Ondertussen heeft Onroerend Erfgoed de gemeente en de kerkfabriek laten weten dat de werken hervat mogen worden. “De menselijke beenderen werden weggehaald”, zegt Herwig Van den Bosch, voorzitter van kerkfabriek Sint-Rumoldus. Onroerend Erfgoed heeft de informatie over de vondsten ook opgenomen in de Centrale Archeologische Inventaris. “Daarmee is het onderzoek afgerond en mogen we de werken hervatten. Botsen we nogmaals op menselijke resten, dan moet dat weer gemeld worden en zal er opnieuw een tijdje niet gewerkt mogen worden.”

De kerkfabriek verwacht weinig problemen aangezien het grootste gedeelte voor de sceptische put uitgegraven werd. De werken kaderen in de plaatsing van nieuw sanitair met het oog op nevenbestemmingen die de Sint-Rumolduskerk mogelijk zal krijgen.