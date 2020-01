Na verhuis OCMW naar gemeentehuis past gemeente dienstverlening aan Robby Dierickx

03 januari 2020

12u05 0 Steenokkerzeel Het schepencollege van Steenokkerzeel heeft de dienstverlening in het gemeentehuis aangepast. Bedoeling van die wijziging is inwoners meer mogelijkheden te bieden om geholpen te worden wanneer ze documenten komen aanvragen.

De aangepaste dienstverlening komt er na de verhuis van het OCMW naar het gemeentehuis. Om die verhuis mogelijk te maken, werd het gebouw gerenoveerd om plaats te bieden aan extra personeel en vergaderzalen. Nu die verhuis rond is, paste de gemeente de dienstverlening aan. Zo wijzigen de taken en de openingsuren van het onthaal.

“De bedoeling is dat de inwoners meer mogelijkheden hebben om langs te komen voor het afhalen van bijvoorbeeld een rijbewijs of identiteitskaart”, zegt schepen van Communicatie Geert Laureys (Klaver/N-VA). “Hiervoor kunnen zij vanaf nu terecht aan het onthaal van maandag tot en met donderdag in de voormiddag van 9 tot 12 uur én in de namiddag van 14 tot 16 uur. Op donderdag is het onthaal ook open tussen 17.30 en 20 uur en op vrijdag tussen 9 en 12 uur. Daarnaast zijn de onthaalmedewerkers het centrale aanspreekpunt in het gemeentehuis. Zij filteren de vragen en zorgen ervoor dat de inwoners naar de juiste balie worden doorverwezen.”

Opendeurdag

Voor de andere diensten blijven de huidige openingsuren van kracht, maar zijn de loketten open op woensdagnamiddag tussen 14 en 16 uur in plaats van op donderdagnamiddag. De avondopening op donderdag blijft wel behouden. Daarnaast zullen de dienst Burgerzaken, Ruimtelijke Ordening en de Sociale Dienst meer op afspraak werken voor complexe dossiers en wordt het digitaal loket op de website verder uitgebouwd. Op die manier kunnen de inwoners steeds meer documenten van thuis uit aanvragen. Om de inwoners kennis te laten maken met de nieuwigheden, organiseert het schepencollege op zaterdag 18 januari tussen 15 en 19 uur een opendeurdag.