Na nieuwe besmettingen zet WZC Floordam alle 147 bewoners twee weken in quarantaine Robby Dierickx

02 april 2020

09u13 3 Steenokkerzeel In woonzorgcentrum Floordam in Melsbroek zitten alle 147 bewoners al zeker voor twee weken in quarantaine. De directie nam die drastische beslissing omdat de voorbije dagen acht bewoners besmet geraakten met het coronavirus en de wachttijd op het resultaat van de testen soms kan oplopen.

Op vrijdag 20 maart testte een eerste bewoner van woonzorgcentrum Floordam in Melsbroek positief op het coronavirus. Sindsdien zaten de vijftien bewoners van woning 75 in quarantaine. Begin deze week kwamen er echter nog twee besmettingen bij en bleken ook twee personeelsleden besmet te zijn met COVID-19. Dinsdag werden alle bewoners van de aangrenzende woning 73, die door dezelfde werknemers als de bewoners van woning 75 verzorgd worden, getest en daaruit bleek dat nog eens vijf van hen besmet zijn met het virus, waardoor het aantal besmette senioren op acht staat. Vier van hen vertonen ziektesymptomen. Twee van hen zijn er erg aan toe. De betrokken familieleden werden ondertussen op de hoogte gebracht. Dertig andere senioren legden een negatieve test af.

Bewegingsvrijheid

Ondertussen heeft de directie beslist om alle 147 bewoners van het woonzorgcentrum twee weken in quarantaine te plaatsen. Daarmee wil men voorkomen dat het aantal besmettingen oploopt. “Door de wachttijd die er is tussen het afnemen van de testen en de resultaten ervan, kan het zijn dat een bewoner die eerst negatief blijkt te zijn, toch besmet werd en daardoor zijn medebewoners alsnog besmet”, zegt directeur Patrick Meers. “Daarom zit iedereen momenteel in quarantaine. We hopen dat we tegen het einde van onze quarantaine alle bewoners kunnen testen zodat we de bewoners die besmet zijn kunnen samenbrengen. Daardoor kunnen we over twee weken iedereen meer bewegingsvrijheid geven.”

Alle medewerkers kregen inmiddels een FFP2-masker om zichzelf en de medebewoners te beschermen.