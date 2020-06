Na Melsbroek heeft nu ook Humelgem nest kerkuiljongen Robby Dierickx

19 juni 2020

08u23 1 Steenokkerzeel Voor het derde jaar op een rij heeft drukkingsgroep De Vlaamse Gaai kuikens van kerkuilen kunnen ringen in Steenokkerzeel. Opvallend: voor het eerst vond een koppel kerkuilen de weg naar de nestkast in Humelgem. Ook in Melsbroek zijn er opnieuw jongen, al is die kast al veel langer bewoond.



Tot de jaren 60 en 70 kwamen kerkuilen veel voor in onze regio, maar sindsdien daalde de populatie zienderogen. Vijftien jaar geleden besloot De Vlaamse Gaai, een drukkingsgroep die het landelijke en Vlaamse karakter van Steenokkerzeel al ruim 35 jaar tracht te bewaren, inspanningen te leveren om de nachtjager terug naar de gemeente te lokken. Er werden over heet groot-Steenokkerzeel verspreid zeven nestkasten geplaatst. Met succes, want zowel in 2007 (2 jongen), 2009 (3 jongen), 2016 (4 jongen), 2018 (5 jongen) en vorig jaar (4 jongen) zagen kuikens het levenslicht in de nestkast in Steenokkerzeel. “En ook dit jaar is het prijs in de kast in Melsbroek”, zegt Kurt Ryon bestuurslid van De Vlaamse Gaai en burgemeester van Steenokkerzeel. “Deze week hebben we drie kuikens geringd. Maar voor het eerst werd er ook in de nestkast in Humelgem gebroed. Ook daar konden we drie jongen ringen.”

Met het ringen van de jonge kerkuilen wordt heel wat informatie over hun mysterieuze gedrag en hun leven verzameld. “De uilen zullen de komende weken uitvliegen en op zoek gaan naar een nieuwe broedplaats. Zo moet het ons lukken om de kerkuil natuurlijk te laten voortplanten”, besluit Ryon.