Na klachten van leerlingen over overvolle bussen zet De Lijn vanaf maandag autocars in Robby Dierickx

02 oktober 2020

09u30 14 Steenokkerzeel Vanaf volgende week maandag zet De Lijn autocars in op lijnen waar de voorbije weken heel wat klachten van overbevolking kwamen. Ook in Steenokkerzeel, waar de problemen sinds de eerste schooldag groot waren, komt er versterking. Wie op zo’n autocar stapt, moet een geldig vervoerbewijs hebben en een mondmasker dragen.

Al in de eerste schoolweek regende het klachten van Steenokkerzeelse jongeren die dagelijks met de bus naar secundaire scholen in Haacht, Tildonk en Keerbergen moeten. Ze zaten als sardientjes op mekaar gepakt in de bussen. Nadien trok ook de directeur van het Atheneum in Keerbergen aan de alarmbel. Uiteindelijk paste De Lijn op aandringen van Steenokkerzeels burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) haar dienstregeling wat aan, zodat er extra capaciteit gecreëerd kon worden. En nu gaat De Lijn nog een stap verder, want vanaf maandag worden ook autocars ingezet. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) maakte er extra budget voor vrij.

Versterkte rit

De privébussen zullen achter de bussen van De Lijn rijden tijdens de schoolspits. Ze volgen exact dezelfde route en stoppen aan dezelfde haltes. Ze zijn te herkennen aan het label ‘versterkte rit’. Pas als het op de bussen van De Lijn druk wordt, kan er worden opgestapt op de autocar. Ook hier stappen de reizigers achteraan op, is een mondmasker verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar en moet men in het bezit zijn van een geldig vervoerbewijs.

Voor Steenokkerzeelse leerlingen gaat het om een dagelijkse extra rit tussen Don Bosco in Haacht en Steenokkerzeel. De autocar vertrekt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15.48 uur aan de Haachtse school om vervolgens om 16.10 uur in Perk aan te komen. Op woensdag vertrekt de bus om 12.15 uur, met aankomst om 12.33 uur in Steenokkerzeel. Daarnaast legt De Lijn van maandag tot vrijdag om 7.33 uur ook een autocar in tussen Steenokkerzeel 7 Wegen en Tildonk Sint-Angela. Tot slot komt er ook nog een extra rit met een autocar tussen Zaventem Atheneum en Vilvoorde station.

Steenokkerzeels burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) is tevreden dat er nu een tijdelijke oplossing gevonden werd. “Hiermee krijgt De Lijn extra tijd om op zoek te gaan naar een structurele oplossing”, klinkt het. “Het was sinds de aanpassing van de dienstregeling op 23 september al wat beter, maar toch kregen we af en toe nog klachten binnen. Vooral dan van jongeren die zich in deze coronatijden niet veilig voelden op overvolle bussen. Ik ben dan ook opgelucht dat De Lijn nu autocars inzet om de problematiek op korte termijn aan te pakken.”