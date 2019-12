Na gedwongen sluiting heropent geplaagde Fritaliaan op 19 januari de deuren: “Blij dat zware maanden achter de rug zijn” Broers Angelo en Renato vieren heropeningsweekend met solden op de frietjes Robby Dierickx

30 december 2019

12u10 0 Steenokkerzeel Op zondag 19 januari – bijna dag op dag vier maanden nadat de broers Angelo en Renato Bottiglieri hun frituur na een klacht van een buur moesten sluiten – gaat de Fritaliaan in Melsbroek opnieuw open. Op een groot heropeningsfeest is het nog even wachten, maar in de eerste week worden alle klanten wel op een glaasje en een fikse korting op de frietjes getrakteerd. “Hun steun is dan ook onvergetelijk”, klinkt het bij de broers.

Dinsdag 17 september: Angelo en Renato Bottiglieri moeten amper vijf maanden na de opening hun frituur in de Luitenant Philippartstraat in Melsbroek alweer sluiten. De reden? Een klacht van de aanpalende buur. De man was naar eigen zeggen niet op de hoogte gebracht dat er naast zijn woning een frituur zou komen. Bovendien ondervond hij na de opening in april verschillende vormen van overlast zoals wildparkeren voor zijn deur, een verstoorde nachtrust als gevolg van nachtelijke leveringen, wildplassers en lawaai- en geurhinder. De provincie besloot dat de Fritaliaan tijdelijk de deuren moest sluiten. Na een hoorzitting waarbij zowel de uitbaters als de buur uitgenodigd werden, gaf de deputatie van de provincie Angelo en Renato midden november alsnog een vergunning, al waren er wel enkele voorwaarden aan verbonden. De voornaamste: de parking heraanleggen met geluidsarme grasdallen in plaats van lawaaierige steentjes.

“We hebben inmiddels een firma gevonden en op vrijdag 17 januari zouden de werken aan de parking klaar moeten zijn”, zegt Angelo Bottiglieri. “Daardoor kunnen we onze frituur op zondag 19 januari eindelijk heropenen. Eindelijk, want het waren vier zware maanden. Ik schat dat dit alles ons zowat 30.000 euro gekost heeft. Niet evident voor een frituur die amper vijf maanden open was. Ik heb een tijdje in een andere frituur gewerkt en kon af en toe in de garage van mijn vader aan de slag, maar dat was uiteraard niet voldoende om rond te komen. Daardoor heb ik een persoonlijke lening moeten nemen, terwijl we ook via de zaak extra moesten lenen. Ik ben dan ook opgelucht dat we bijna opnieuw frietjes kunnen bakken.”

Ook buur uitgenodigd

Alhoewel er voorlopig nog geen groot heropeningsfeest gepland staat, worden alle buren in de eerste heropeningsweek wel op wat extra’s getrakteerd. Zo krijgt iedereen een glaasje Prosecco of sinaasappelsap en worden de frietjes aan de helft van de prijs verkocht. “We willen iedereen namelijk bedanken voor de enorme steun”, aldus nog Angelo. “Heel wat inwoners van Melsbroek tekenden de petitie voor de heropening van de frituur en we kregen ook persoonlijk heel wat steunbetuigingen. Daarom wordt iedereen uitgenodigd voor de heropening. Ook onze naast buur trouwens. Alhoewel we sinds de hoorzitting geen contact meer met hem hadden, willen we hem wel zoals alle andere buren behandelen. Om nieuwe problemen te vermijden, nemen we zelfs extra maatregelen bovenop de door de provincie opgelegde voorwaarden. Zo zullen de leveringen voortaan alleen overdag gebeuren. We hopen namelijk dat we heel deze periode op een positieve manier kunnen afsluiten. Het is zwaar genoeg geweest.”