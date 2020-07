Mondmaskers verplicht op markt Steenokkerzeel en bij bezoek aan gemeente JCV

17 juli 2020

15u27 0 Steenokkerzeel Vanaf komende zondag moet je verplicht een mondmasker dragen bij een bezoek aan de markt in Steenokkerzeel en de diensten van de gemeente. Dat heeft het Steenokkerzeels gemeente bestuur beslist.

Sinds vorige week is het dragen van een mondmasker al verplicht in winkels. De gemeente heeft nu beslist om dat ook uit te breiden naar haar eigen gebouwen en naar de zondagsmarkt. “Er is geen reden tot paniek. De cijfers in ons dorp zijn goed, maar we moeten ten allen tijde waakzaam blijven”, zo laat de gemeente weten. “Het hervatten van het sociale leven brengt extra risico’s met zich mee waar we graag op willen anticiperen. Met deze maatregel willen we de inwoners, het gemeentepersoneel en de bezoekers van de zondagsmarkt maximaal beschermen.”

De verplichting om een mondmasker te dragen geldt naast op de markt ook in het gemeentehuis, de sporthal, het gemeenschapscentrum en de werkliedenloods. Wie zaken af te handelen heeft in het gemeentehuis, kan dat alleen op afspraak.