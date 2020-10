Mondmasker blijft verplicht op markt en in gemeentelijke gebouwen van Steenokkerzeel Robby Dierickx

01 oktober 2020

09u22 2 Steenokkerzeel Mondmaskers zijn vanaf 1 oktober niet meer algemeen verplicht, maar in Steenokkerzeel blijft de mondmaskerplicht wel gelden op de wekelijkse zondagsmarkt en in gemeentelijke gebouwen.

De Nationale Veiligheidsraad kondigde vorige week aan dat een mondmasker vanaf 1 oktober niet langer algemeen verplicht is. Gemeenten mogen voortaan zelf bepalen waar je wel nog een mondmasker moet dragen. Het schepencollege van Steenokkerzeel heeft besloten dat je nog altijd een mondmasker moet dragen op de zondagsmarkt, in alle gemeentelijke gebouwen en op alle locaties waar je geen anderhalve meter afstand kunt bewaren. De voorbije twee weken werden in Steenokkerzeel 26 nieuwe besmettingen vastgesteld.