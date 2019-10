Mogelijk 39 naakte ontslagen bij FedEx, vakbonden ongerust: “Hopelijk niet het begin van meerdere ontslagrondes” Robby Dierickx

08 oktober 2019

17u30 0 Steenokkerzeel Bij FedEx op Brucargo in Melsbroek heeft de directie dinsdag tijdens een bijzondere ondernemingsraad de intentie tot het naakte ontslag van 39 werknemers bekendgemaakt. In het hoofdkwartier van het koeriersbedrijf werken 850 mensen.

Volgens de directie van FedEx kaderen de mogelijke ontslagen in de modernisering van de dienstverlening die het Amerikaanse moederbedrijf wil doorvoeren in de Benelux. Om die plannen tot een goed einde te brengen, zijn volgens de directie een doorgedreven standaardisering en een financiële optimalisering noodzakelijk. 29 werknemers van FedEx, acht van het overgenomen TNT en twee personeelsleden die de integratie van TNT in FedEx in goede banen moesten leiden, moeten daardoor voor hun job vrezen.

Bij de liberale vakbond ACLVB reageerde men dinsdag ietwat verrast op de intentie tot het naakte ontslag van 39 werknemers bij FedEx. “Dit postpakketje hadden we niet verwacht”, liet Fouad Bougrine weten. “Voor alle duidelijkheid: het gaat momenteel nog om een intentie tot ontslag. Er zal dus eerst nog naar een oplossing gezocht worden. Lukt dat niet, dan zullen we bekijken of we een sociaal plan kunnen opstarten om de omstandigheden te verzachten. We hopen echter wel dat dit niet het begin van een periode met meerdere ontslagrondes is.”