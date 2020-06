Moet verhuiswagen voetpad inpalmen, dan kan je voortaan online vergunning aanvragen Robby Dierickx

02 juni 2020

Inwoners van Steenokkerzeel, Zemst en Kampenhout kunnen voortaan online een vergunning aanvragen wanneer ze een deel van het openbaar domein willen innemen. Het gaat bijvoorbeeld om een verhuiswagen die een parkeerplaats of het voetpad inneemt, het plaatsen van een stelling of een container bij werken of het organiseren van een evenement waarbij een deel van het openbaar domein ingenomen wordt. De aanvragen kunnen voortaan via de gemeentelijke websites of via de website van politiezone KASTZE aangevraagd worden. Aanvragers krijgen een bevestigingsmail wanneer alles volledig en goed ontvangen werd.