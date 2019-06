Mobiel recyclagepark houdt halt op twee plaatsen RDK

24 juni 2019

11u31 0

Wie moeilijk in het recyclagepark geraakt, kan zijn afval dinsdag op twee plaatsen in Steenokkerzeel droppen. Afvalintercommunale Interza trekt namelijk met haar mobiel recyclagepark door de gemeente. Inwoners kunnen tussen 15.30 en 17 uur in de Kerkhove d’Exaerdestraat 41 in Humelgem terecht en tussen 17.30 en 19 uur recht tegenover de kerk van Melsbroek. Er worden veertien verschillende soorten afval gratis ingezameld. Voor groot restafval moeten de inwoners wel betalen.