Minister Demir erkent Floordambos-Peutiebos officieel als natuurgebied Robby Dierickx

17 januari 2020

13u53 0 Steenokkerzeel Het Floordambos-Peutiebos is eindelijk erkend als natuurgebied. Natuurpunt MaViSt (Machelen-Vilvoorde-Steenokkerzeel) vroeg ruim dertig jaar geleden voor het eerst zo’n erkenning aan, maar pas net voor de jaarwisseling kwam er groen licht. Het was Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) die haar goedkeuring gaf.

“In de jaren 80 vroegen we voor het eerst de erkenning als natuurgebied voor het Floordambos-Peutiebos, dat op de grondgebieden van Steenokkerzeel, Machelen en Vilvoorde ligt, aan”, zegt Daniël Poesmans, voorzitter van Natuurpunt MaViSt. “Blijkbaar lag dat dossier steeds onderaan de stapel. Maar kort voor de jaarwisseling erkende minister Demir plots 51 gebieden, waaronder ook het Floordambos-Peutiebos.”

E19

Volgens Daniël Poesmans heeft die erkenning grote positieve gevolgen voor het gebied. “Het bos is namelijk al jaren versnipperd, voornamelijk door de komst van de E19. De snelweg heeft het bos in twee stukken verdeeld. Dankzij de erkenning kunnen we beide delen nu opnieuw met mekaar verbinden. Dat kan dankzij ecoducten of -tunnels. Daarnaast kunnen we de waterkwaliteit van de Trawool nu beter beschermen en tot slot zal dit de biodiversiteit ten goede komen. Zo moeten we via verschillende maatregelen alle fauna en flora de beste kansen geven. Dat zal betekenen dat er misschien wat bomen gekapt moeten worden om enkele open ruimten te creëren zodat andere planten groeimogelijkheden krijgen.”