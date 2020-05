Meteen lange wachtrij bij heropening Action Robby Dierickx

11 mei 2020

11u46 3 Steenokkerzeel Net zoals bij alle Action-filialen was het maandagochtend ook in Steenokkerzeel lang aanschuiven voor de winkel langs de Mulslaan.

Nadat ze acht weken lang verplicht hun deuren moesten sluiten door het coronavirus mochten winkels maandag heropenen. Dat zorgde her en der voor een overrompeling. Vooral voor de deuren van de Action-winkels was het lang aanschuiven. Zo ook in Steenokkerzeel. Daar stond al van voor de openingstijd een lange rij wachtenden.