Met vorming nieuwe regering eindigt ook gokwedstrijd van restaurant: “Sommige winnaars wisten zelfs niet meer dat ze deelgenomen hadden” Robby Dierickx

13 oktober 2020

11u20 0 Steenokkerzeel Nu ons land na 493 dagen een regering telt, heeft Rudi Geevels van restaurant Triskel in Perk eindelijk de winnaars van zijn Nu ons land na 493 dagen een regering telt, heeft Rudi Geevels van restaurant Triskel in Perk eindelijk de winnaars van zijn wedstrijd rond de regeringsvorming in de bloemetjes kunnen zetten. Na de verkiezingen van 25 mei 2019 konden klanten een maand lang gokken hoeveel water er naar de zee zou vloeien alvorens we een regering zouden hebben. “Enkele winnaars wisten zelfs niet meer dat ze deelgenomen hadden”, klinkt het.

‘Welke cijfertjes zullen er op de waterteller staan op de dag waarop ons land een nieuwe regering heeft?’: op die vraag konden de klanten van restaurant Triskel in Perk een maand na de gemeenteraadsverkiezingen van 25 mei 2019 een antwoord. Daarmee was uitbater Rudi Geevels niet aan zijn proefstuk toe, want in 2011 konden klanten gokken hoeveel dagen het zou duren alvorens ons land een nieuwe regering zou tellen. “Om niet exact dezelfde wedstrijd te lanceren, koos ik er ditmaal voor om de klanten te laten gokken hoeveel water er naar de zee zou vloeien tegen de dag waarop er witte rook was. Eind september was het eindelijk zover en kon ik uit de ruim tweehonderd deelnemers vijf winnaars in de bloemetjes zetten.”

Val van regering

De vijf winnaars ontvingen afgelopen weekend elk drie prijzen, waaronder een wafelijzer, een blender en een strijkplank. “Sommigen van hen wisten zelfs niet meer dat ze nog deelgenomen hadden aan de wedstrijd (lacht)”, aldus nog Rudi Geevels. “De vraag kwam nu of ik een nieuwe wedstrijd wil lanceren waarbij klanten kunnen gokken wanneer de regering opnieuw valt. Maar die wedstrijd komt er voorlopig niet. Of ik in de klanten bij de volgende verkiezingen opnieuw laat gokken hoelang de onderhandelingen zullen duren, weet ik nog niet. We zien wel.”