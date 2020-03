Met corona besmette bewoner woonzorgcentrum Floordam stelt het goed Robby Dierickx

23 maart 2020

12u20 7 Steenokkerzeel De bewoner van woonzorgcentrum Floordam in Melsbroek bij wie vorige week het coronavirus vastgesteld werd, stelt het volgens directeur Patrick Meers goed. “We volgen de situatie op de voet”, klinkt het.

Vorige week woensdag vertoonde één van de bewoners van rusthuis Floordam in Melsbroek de symptomen van het coronavirus. Vrijdagochtend bleek uit de resultaten van de test dat het effectief om COVID-19 ging. Onmiddellijk werden vijftien bewoners van de leefgroep waartoe de betrokken bewoner behoort in quarantaine geplaatst. Het personeel kreeg ook de opdracht om beschermend materiaal te dragen.

“Ondertussen stelt de bewoner het goed”, laat Meers maandagmiddag weten. “Elders in het rusthuis hoesten nog een paar bewoners, waardoor ze op hun kamer moeten blijven. Het is momenteel evenwel nog niet nodig om andere leefgroepen in quarantaine te plaatsen, maar we volgen alles op de voet op.”