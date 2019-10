Met AVEVE is nieuw winkelpark derde winkel rijk RDK

25 oktober 2019

15u22 1 Steenokkerzeel In het nieuwe winkelpark langs de Mulslaan in Steenokkerzeel heeft AVEVE vrijdagochtend haar nieuwe winkel officieel geopend. Een heel weekend lang staan er tal van verrassingen gepland.

Na Action en Slimme Tuin is het nieuwe winkelpark op de voormalige site van Boerke Buelens met AVEVE een zaak rijker. De winkel is 2.000 vierkante meter groot en is volledig ingericht volgens het nieuwe ‘hier groeit plezier’-concept dat AVEVE begin dit jaar lanceerde. De eerste klanten werden er vrijdagochtend verwelkomd. Dit weekend is de winkel uitzonderlijk op zondag open. Een heel weekend lang strooit AVEVE met goodiebags en zijn er bakworkshops en degustaties.

AVEVE koos voor een duurzaam concept voor haar nieuwe winkel. Zo wordt er gewerkt met spaarzame ledverlichting, krijgt regenwater een tweede leven in de plantenafdeling en zorgen warmtepompen voor een aangename temperatuur. In het assortiment zijn bovendien ook heel at duurzame producten.

Naast Action, Slimme Tuin en AVEVE is er nog voor twee winkels plaats in het nieuwe winkelpark langs de Mulslaan.