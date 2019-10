Maria-José en Dirk blazen vijftig huwelijkskaarsjes uit RDK

08 oktober 2019

Dirk Vercauteren en Maria-José Pauwels hebben onlangs hun gouden bruiloft op het gemeentehuis van Steenokkerzeel gevierd. De twee stapten vijftig jaar geleden in het huwelijksbootje en kregen nadien één kind en twee kleinkinderen.

Dirk was jarenlang computeringenieur, terwijl zijn vrouw als secretaresse aan de slag was. Vandaag gaat het gouden echtpaar nog regelmatig wandelen. “Daarnaast genieten we van het leven en het lekkere eten (lacht)”, aldus het koppel.