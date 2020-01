Man verschijnt voor rechter na bedreigen agenten...en bedreigt meteen dezelfde agenten opnieuw WHW

08 januari 2020

16u22 4 Steenokkerzeel Een Turkse man riskeert een werkstraf van 70 uur voor het bedreigen van twee agenten. Hij ontkende de feiten niet. Integendeel. Op het einde van de bewogen zitting bedreigde hij de betrokken agenten opnieuw. “Nooit laat ik hen met rust. Nooit!”, riep hij.

De man moest zich verantwoorden omdat hij gedreigd had twee agenten ‘op hun gezicht te slagen als ze zijn gsm niet zouden teruggeven’. Die gsm was drie weken eerder in beslag genomen omdat bij een controle in Steenokkerzeel drugs waren gevonden bij hem. “1/100ste van een gram”, preciseerde hij ter zitting, “en daarvoor heb ik uren in de cel moeten doorbrengen, een naaktfouille ondergaan en een dure taxirit naar huis moeten betalen.” De dag van de controle was de vader van de beklaagde overleden. “En toch lachten die twee agenten me gewoon uit toen ik in de cel zat te huilen. Ze hebben hun functie misbruikt. Ik had klacht moeten indienen maar dat haalt toch niks uit.”

“Wat u mij ook geeft, ik doe het niet”

De man snapte dan ook niet dat hij voor de rechter moest verschijnen voor de telefonische bedreigingen. Toen rechter en procureur hem met handen en voeten uitlegden dat het dossier van de bedreigingen volledig losstond van de manier waarop hij behandeld werd, werd de sfeer grimmiger. “Jullie zijn hetzelfde als die agenten. Het is één groot systeem. Ik riskeer hier een straf terwijl zij mij zo behandelden. Wel, wat u mij ook geeft, ik doe het niet”, snauwde hij. Het parket had eerder 50 uur dienstverlening voorgesteld als strafbemiddeling maar hier was hij niet op ingegaan. Nu werd een werkstraf van 70 uur gevorderd. Het maakte de man alleen maar kwader. “Is het omdat ik van Turkse origine ben dat ik gestraft wordt? Is dat het?”, haalde hij nogmaals verbaal uit. De rechter liet dit niet over zich heen gaan. “Als u met drugs werd betrapt in uw thuisland was het daar misschien helemaal anders afgelopen”, sprak ze hem fijntjes toe, waarna de procureur het gebrek aan beleefdheid van de man hekelde.

Nieuwe bedreigingen

Dat laatste bewees hij nogmaals bij het verlaten van de zaal. “Ik zweer het u. Nooit laat ik die twee agenten met rust. Ze komen mij nog wel tegen!”, riep hij, waarna de rechter de procureur verzocht om dit te acteren. De kans bestaat dus dat er nog een staartje komt aan deze rechtszaak. Uitspraak op 5 februari.