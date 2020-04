Man steelt drank uit winkel, bedreigt klanten met gebroken fles en bespuwt agenten tijdens aanhouding SHVM RDK

30 april 2020

12u58 7 Steenokkerzeel Aan de Carrefour in Steenokkerzeel heeft de lokale politie van de zone Kastze (Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst) een man aangehouden die er een fles drank had gestolen en daarna mensen bedreigde met een stukgeslagen fles. Bovendien bespuwde de man de agenten en hoestte hij in hun richting.

Woensdag werd de lokale politie van de zone Kastze opgeroepen voor een incident in de Carrefour in Steenokkerzeel. Een man had er namelijk drank gestolen. Toen enkele getuigen hem terechtwezen, bedreigde hij hen met een stukgeslagen fles. Tijdens zijn aanhouding hoestte de man in de richting van de agenten, en bespuwde hij hen. “De man verblijft illegaal in ons land. Hij bleek verward te zijn en vertoonde ziekteverschijnselen”, zegt korpschef Filip Van Steenbergen.

“Die persoon werd daarom naar het ziekenhuis overgebracht om hem te testen op het coronavirus.” De uitslag is momenteel nog onbekend. “Rond 17 uur zouden we weten of de persoon positief heeft getest of niet. Het is mogelijk dat deze persoon gecolloqueerd wordt.”

Mondmaskers

“Het probleem is dat deze persoon contact heeft gehad met redelijk wat agenten”, meent Van Steenbergen. “Daarom zullen we hier ook maatregelen moeten treffen. Vanaf volgende week zullen mondmaskers bij de politie een belangrijke rol spelen in de exitstrategie. Voor een groot deel van onze medewerkers hebben we dit al vervroegd. Van zodra enkele medewerkers ziekteverschijnselen vertonen, zullen ze getest worden.”