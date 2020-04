Maak kennis met Sophie Corona (49): “Flauwe grapjes? Constant, maar daar kan ik wel om lachen” Dirk Desmet

02 april 2020

14u57 1 Steenokkerzeel Met een familienaam als die van Sophie val je in deze tijden bijzonder op, maar echt erg vindt ze het allemaal niet. Integendeel, de 49-jarige dame kan het allemaal goed relativeren.

“Mijn vader komt uit Sicilië en van hem heb ik de familienaam geërfd. Of die in Italië veel voorkomt, weet ik niet, maar in ons land is het toch eerder uitzonderlijk denk ik”, zegt Sophie die met 'Bluesalt HR’ een eigen hr-bureau runt. “In mijn beroep kan ik moeilijk alleen mijn voornaam zeggen en dan hoor of zie je de mensen weleens denken ‘Meent die dat nu of is ze met ons aan het lachen?’. Natuurlijk krijg je ook de standaard flauwe grapjes regelmatig te horen zoals ‘Moet jij dan niet in quarantaine?’. Zelfs thuis vinden ze het grappig en hoor ik mijn man aan de telefoon soms zeggen ‘Ik zit met de echte corona opgezadeld’. Ach, echt erg vind ik het allemaal niet hoor en ik kan er best ook om lachen. Bovendien vertellen veel vrienden en goede contacten mij dat ze tegenwoordig vaak aan mij moeten denken en dat is dan weer een voordeel”.

“Dit zal me wellicht blijven achtervolgen want binnen tien jaar herinneren mensen zich nog steeds deze coronacrisis, hé. En als ze het even vergeten zijn, zal mijn familienaam hen er wel aan herinneren”, zegt ze lachend.

Sophie heeft ook twee kinderen maar die dragen de naam van hun papa. “Daar ben ik wel blij om eigenlijk, want met tieners weet je maar nooit. Anderzijds zijn ze al wat ouder, mijn zoon Noah is 22 en mijn dochter Leonie 20, zodat ze het wellicht ook kunnen relativeren.”

Blijven werken

Voor Sophie is de lockdown in elk geval geen rustige periode want met een groot BEL20-bedrijf als klant en andere heeft ze de handen vol: “De eerste week was het moeilijk om van thuis uit te werken. Mijn man werkt ook thuis en dus houden we beiden conference calls en bellen we veel. Intussen hebben we onze draai gevonden en lukt het allemaal zeer goed. Wij staan ’s ochtends op en werken tot ’s avonds. De dagen zijn goed gevuld en we vervelen ons niet waardoor de dag ook sneller voorbijgaat.”

Ze is vooral blij dat ze de werknemers, die ze in dienst heeft, aan het werk kan houden. “Het moet niet leuk zijn om je werknemers te vertellen dat ze technisch werkloos zijn en te weten dat ze aan het eind van de maand minder centen overhouden. Wij hebben het geluk van nog te mogen en te kunnen werken. Mijn buren werken beiden in de horeca en gaan door een veel moeilijkere tijd dan wij. Ik vrees echt voor de gevolgen op de arbeidsmarkt maar anderzijds schept dat misschien ook nieuwe mogelijkheden. Voor de coronacrisis was er een gebrek aan potentiële werknemers op de markt en dat zal wellicht anders zijn na deze periode”, gaat Sophie verder.

Veranderende wereld

Bang voor het virus is ze niet echt, maar ze denkt toch twee keer na over de eventuele gevolgen van een besmetting. “Wij zijn beiden hevige festivalgangers maar zelfs al zou het mogen dan nog gaan we dit jaar overslaan en gaan we naar geen enkel festival. Ik ga zeker opletten de komende maanden, ook als de crisis bedwongen is. Ik denk dat de wereld anders zal zijn na deze coronaperiode en mensen toch waakzamer zullen zijn. Ik in elk geval zeker”, vertelt Sophie.

Naast Sophie zijn er nog 125 andere Belgen die Corona heten.