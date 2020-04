Lokale politici die in zorgsector werken, steken tandje bij en werken in pretriagecentra Robby Dierickx

03 april 2020

Steenokkerzeel Verschillende lokale politici die in de zorgsector werken, hebben dezer dagen hun handen meer dan vol door de uitbraak van het coronavirus. Zo worden ze ingeschakeld in de pretriagecentra waarin (mogelijke) coronapatiënten opgevangen en onderzocht worden. Onder meer Steenokkerzeels schepen Liesbeth Degrève en Renaat Huysmans, burgemeester van Kapelle-op-den-Bos, dragen hun steentje bij.

“Toen ik twee weken geleden zag dat het medisch centrum in CC Bolwerk in Vilvoorde de deuren zou openen, stelde ik me kandidaat om er te helpen”, zegt Liesbeth Degrève, die verpleegster van opleiding is. “Voorlopig werd ik slechts één dag ingeschakeld en ontving ik er de mogelijke coronapatiënten. Sommigen kwamen heel relax toe, aan anderen zag je dat het coronavirus hen stevig te pakken had. Om te voorkomen dat we zelf ziek zouden worden, kregen we het nodige beschermingsmateriaal. Volgende week word ik normaal gezien opnieuw ingeschakeld in het pretriagecentrum en ondertussen stelde ik me ook kandidaat als vrijwilliger in AZ Jan Portaels. Anderen helpen zit namelijk in mijn bloed.”

Renaat Huysmans, burgemeester van Kapelle-op-den-Bos, is huisarts en komt in de pretriagecentra van Bornem en Reet regelmatig in contact met (mogelijke) coronapatiënten. “Maar in tegenstelling tot in mijn eigen praktijk heb ik hier wel de nodige beschermingskledij en -materialen”, aldus Huysmans. “Ik werk twee tot drie keer per week in blokken van telkens vijf uur in de centra. Gemiddeld krijgen we zowat tien mogelijke coronapatiënten over de vloer. Bij vermoeden van corona sturen we ze door naar de spoeddiensten van de aanpalende ziekenhuizen. Daarnaast werk ik ook nog steeds in mijn eigen praktijk, al is het daar een pak minder druk dan normaal. Wie ziektesymptomen vertoont, wordt namelijk alleen telefonisch geholpen.”