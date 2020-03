Lintjes, vlagjes en tekeningen in Vanheylenstraat om zorgkundigen hart onder de riem te steken Robby Dierickx

20 maart 2020

In de Vanheylenstraat in Melsbroek hebben bewoners zowat de hele straat versierd met witte lintjes, vlagjes en kindertekeningen. Daarmee steunen de bewoners de zorgkundigen, maar ook alle andere mensen die in deze moeilijke coronatijden het beste van zichzelf geven om onze wereld draaiende te houden. Vrijdagmiddag geraakte bekend dat in het woonzorgcentrum in diezelfde straat één van de bewoners positief getest had op het coronavirus.

