Koppel medewerkers in Floordam testte positief “Bezoek terugschroeven en iedereen testen uit voorzorg” MKV RDK

10 oktober 2020

11u00 0 Steenokkerzeel De directie van woonzorgcentrum Floordam laat weten dat ook de echtgenote van de besmette werknemer positief testte. Beiden zijn werkzaam in het woonzorgcentrum in Melsbroek.

De man testte donderdag positief op COVID-19. Meteen lieten ze dertig bewoners en collega’s testen uit voorzorg. Het risico op besmetting is namelijk klein doordat hij steeds een mondmasker droeg.

Zaterdagochtend testte ook zijn echtgenote positief. Zij droeg volgens de directie, net als haar partner altijd een chirurgisch mondmasker in Floordam. Maandag ondergaan al haar teamleden en de bewoners een test. In afwachting van die resultaten besloot de directie samen met de coördinerend en raadgevend arts dat bezoek in de woningen 73, 75, 77 en 79 voorlopig niet is toegelaten.