Kinderlichtstoet trekt in gezellige sfeer opnieuw door Melsbroek SHVM

10 november 2019

23u20 0 Steenokkerzeel Het was zondag weer feesten in het centrum van Melsbroek. Daar heeft dit weekend de 41ste editie van de Sint-Maarten Kinderlichtstoet plaatsgevonden.

Kinderen en jongeren trokken er met fakkels en creatieve lichtbundels op de vrolijke deuntjes van ‘Sweet Caroline’ en ‘Laat de zon in je hart’ door de straten rondom de kerk in de Kinderlichtstoet. De stoet vertrok om 19 uur aan de Chirolokalen in de Kerkstraat in de Steenokkerzeelse deelgemeente en trok vervolgens naar de kloosterweide, waar ze konden nagenieten van het spektakel van de avond: het Groot Mettekesvie. Heel wat bewoners versierden hun woning met lichtjes en aanschouwden het lichtspel.

De hongerigen konden genieten van het traditionele haantje op een spaantje of een broodje pens. Tijdens het Groot Mettekesvie konden bezoekers zich verwarmen met een glaasje Glühwein.

Er werden bekende kinderliedjes gezongen en muziekgroep Op’t Goevallend Oeit zorgde voor een spetterende afsluiter.