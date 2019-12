Kerstborrel voor Kom op tegen Kanker in Perk MKV

26 december 2019

14u15 0 Steenokkerzeel Vrijdag 27 december is het volle bak ambiance in de Boektsestraat in Perk. Daar gaat voor de derde keer op rij de Kerstborrel ten voordele van Kom Op Tegen Kanker door. De Perk-Bikers doen mee aan 1.000 km tegen kanker en Boekt Leeft vzw organiseert de Kerstborrel om zo het inschrijvingsgeld bij elkaar te sprokkelen.

Kopstukken Patrick Poels, Dominique De Roeck en Luc Meys zijn al enkele dagen bezig met het feestklaar maken van de locatie voor de derde kerstborrel ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Het podium en de tent staan al klaar maar de voorbereidingen lopen nog tot vrijdag door.

Patrick Poels is lid bij de Perk-Bikers: “We nemen volgend jaar deel met drie ploegen en het inschrijvingsgeld per ploeg bedraagt 5.500 euro. Mensen zijn dus massaal welkom om ons te steunen vrijdagavond.” De inkom is volledig gratis, ze moeten het vooral hebben van wat de mensen verteren. “Er zijn hamburgers, frietjes en veel drank voorzien samen met twee schitterende optredens”, vertelt Patrick enthousiast. De spits wordt afgebeten door Tasch de Beauté, een Mechelse coverband die muziek brengt van de jaren ‘60,’ 70,... Rock ‘n Roll, Blues en oldies. Daarna volgt RitA Coverband uit Langdorp om de ambiance erin te houden.

Iedereen kan vrijdag 27 december vanaf 18u terecht in de Boektsestraat 38 te Perk.