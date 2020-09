Kermiskramers bedanken gemeente voor eerste coronaveilige kermis door smoutebollen aan rusthuisbewoners te schenken Robby Dierickx

07 september 2020

15u57 1 Steenokkerzeel De bewoners van de gemeentelijke assistentiewoningen De Zilveren Esdoorn in Steenokkerzeel en woonzorgcentrum Floordam in Melsbroek hebben maandag van verse smoutebollen kunnen smullen. Die werden geschonken door de kermiskramers. Op die manier wilden de kermiskramers de gemeente bedanken omdat ze hun tenten afgelopen weekend in Perk mochten opslaan.

“Het was een fantastisch weekend”, blikt Philippe Claus, uitbater van lunapark Las Vegas, even terug. “Iedereen was blij dat er opnieuw een kermis mocht doorgaan, zowel de kermiskramers als de bezoekers. Alles is goed verlopen, het bewijs dat we ook in coronatijden een kermis kunnen organiseren.”

Als bedanking trokken de kermiskramers maandagmiddag naar woonzorgcentrum Floordam in Melsbroek en assistentiewoningencomplex De Zilveren Esdoorn in Steenokkerzeel. “De senioren geraken door de coronacrisis niet op de kermis, dus vonden wij het het ideale moment om hen te verwennen met smoutebollen”, aldus nog Philippe Claus. “Hiermee willen we de gemeente tonen dat we haar heel dankbaar zijn dat we onze tenten in Perk mochten opslaan.”