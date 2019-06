Kasteeltraditie in ere gehouden: leerlingen ontwerpen wapenschild voor toekomstige bewoners assistentiewoningen Kasteel van Ham Robby Dierickx

20 juni 2019

15u12 1 Steenokkerzeel De toekomstige bewoners van de assistentiewoningen die momenteel gebouwd worden achteraan het binnenplein van het Kasteel van Ham in Steenokkerzeel krijgen binnenkort een eigen wapenschild. Daarmee wordt een kasteeltraditie in ere gehouden. Meer dan honderd leerlingen ontwierpen 93 wapenschilden. Binnenkort wordt het winnende ontwerp gekozen.

Keizerin Zita van Habsburg, de Markiezen de Croix en Elisabeth gravin van Groesbeek: allemaal hadden ze als bewoners van het Kasteel van Ham in Steenokkerzeel een eigen wapenschild met wapenspreuk. De toegangspoort draagt vandaag trouwens nog het wapenschild en de spreuk van Catharina Van Brandenburg en haar familie. Imoya, de ontwikkelaar die momenteel twintig assistentiewoningen op het kasteeldomein bouwt, wil die traditie in ere houden en lanceerde in de scholen in Steenokkerzeel, Perk en Melsbroek een tekenwedstrijd. Leerlingen kregen de opdracht om een wapenschild te tekenen.

Meer dan honderd kinderen maakten individueel of in groepjes maar liefst 93 wapenschilden. Volgende week vrijdag kunnen (groot)ouders een tentoonstelling van de werken bezoeken. Op donderdagavond 4 juli organiseert Imoya een midzomeravond voor eigenaars en geïnteresseerden voor een assistentiewoning. De nieuwe bewoners kiezen dan het winnende wapenschild. De winnaar zal zijn ontwerp niet alleen in een vlag ontworpen zien, maar krijgt ook een cadeaubon van 200 euro voor de klas.