Joseph en Dora mogen zestig huwelijkskaarsjes uitblazen RDK

01 juli 2019

Joseph Meulders en Dora Vidal uit Melsbroek hebben dit jaar een reden om goed te feesten, want de twee zijn zestig jaar getrouwd. Om die reden werden ze eind juni op het gemeentehuis van Steenokkerzeel uitgenodigd. Ze stapten op 6 juni 1959 in het huwelijksbootje en kregen nadien één zoon. Joseph was elektricien en richtte zijn eigen bedrijf op. Zijn vrouw werkte eerst als bediende en hielp haar man nadien in zijn zaak. Tegenwoordig geniet het diamanten koppel ervan om in de tuin te werken.