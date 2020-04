Jaar vertraging voor bouw fietsersbrug over Haachtsesteenweg (en dat komt niet door coronavirus) Pas in 2021 eerste spadesteek voor brug die Brucargo toegankelijker moet maken voor fietsers Robby Dierickx

03 april 2020

15u26 0 Steenokkerzeel Er zal dit jaar nog niet op de fietsersbrug over de Haachtsesteenweg in Melsbroek gefietst kunnen worden. De werken starten namelijk pas in de loop van 2021, een jaar later dan gepland. Niet het gevolg van het coronavirus, maar wel omdat het technisch vooronderzoek meer tijd in beslag nam. Bovendien werden de plannen ietwat gewijzigd om de brug fietsvriendelijker te maken.

Rond deze periode had de eerste spade voor de bouw van de nieuwe fietsersbrug over de Haachtsesteenweg – ter hoogte van de fly-over van de Luchthavenlaan – de grond in moeten gaan, maar het Agentschap Wegen en Verkeer laat weten dat de werken pas volgend jaar aangevat zullen worden. “Momenteel zijn we nog de plannen van de riolering aan het afwerken, aangezien er enkele aanpassingen nodig waren”, zegt woordvoerder Anton De Coster. “Het technisch vooronderzoek nam wat meer tijd in beslag dan aanvankelijk gepland. Binnenkort wordt het ontwerp aan de betrokken partners, waaronder het gemeentebestuur van Steenokkerzeel, voorgelegd. We verwachten dat de eerste spade pas in de loop van 2021 de grond in gaat.”

Omleiding

De fietsbrug moet Brucargo, de vrachtluchthaven van Brussels Airport, beter toegankelijk maken voor personeel dat met de fiets naar het werk gaat. Wie momenteel via fietssnelweg F214 van Vilvoorde naar Brucargo wil, moet een lange omleiding via de Stationslaan in Melsbroek of de Watertorenlaan in Machelen volgen. Het fietspad van de noordelijke ontsluiting stopt namelijk ter hoogte van het drukke kruispunt van de Haachtsesteenweg met de Luchthavenlaan. Enkele jaren geleden waren er plannen om een tunnel onder de steenweg aan te leggen, maar van die plannen werd al snel afgestapt wegens te complex en te kostelijk. Ook zou een tunnel niet bevorderlijk zijn voor het veiligheidsgevoel van fietsers. Daarom werd uiteindelijk voor een brug gekozen.

Kokerbrug

In een eerste ontwerp bleek echter dat de hellingsgraad van de fietsersbrug te groot was, waardoor de plannen de voorbije maanden aangepast werden. “Aanvankelijk was voorzien om het fietspad dat van de nieuwe fietsbrug komt, gelijkgronds te laten aansluiten op enerzijds het fietspad (via de fietstunnel onder de Luchthavenlaan) richting Diegem en anderzijds het fietspad richting Vilvoorde de fietsbrug over de E19”, verduidelijkt De Coster. “In een nieuwe versie van het ontwerp wordt gewerkt met een kleine kokerbrug. Fietsers die vanuit Steenokkerzeel komen, zullen door die koker onder het nieuwe fietspad door fietsen. Het nieuwe fietspad zal dus wat in de hoogte liggen. Daardoor zal de hellingsgraad voor fietsers die vanuit Vilvoorde komen en bergop richting Brucargo willen fietsen, minder groot zijn en zullen ze met iets meer gemak de nieuwe fietsbrug op kunnen rijden.”

Wanneer exact de eerste steen gelegd zal worden, is nog niet duidelijk. Ook over de uitvoeringstermijn is nog geen zekerheid. Het project wordt door de Europese Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), the Brussels Airport Company en het Agentschap Wegen en Verkeer gefinancierd.