Inwoners Steenokkerzeel komen met gerust hart naar kermis Het is één van de eerste kermissen in België sinds de coronacrisis Margo Koekoekx

05 september 2020

17u40 0 Steenokkerzeel Muziek, toeters en bellen en de heerlijke geur van smoutebollen en frietjes. Het is kermis in Perk. De kermis telt amper vier kramen maar dat is voldoende om jonge ouders uit hun kot te lokken en even de sfeer op te snuiven.



Een draaimolen, schietkraam, lunapark, eendjeskraam en een frietkot. Zo ziet de Perkse kermis eruit. Het is één van de eerste kermissen in ons land dat de draad weer opneemt. Het is klein gezellig en coronaproof. De pijlen staan op de grond en paaltjes staan voor het friet- en smoutebollenkraam om aan te duiden waar je mag gaan staan. Het is een gezellige drukte zonder dat het op de koppen lopen is.

Burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon (Klaver/N-VA) zag daar geen graten in. Het mag van de veiligheidsraad en iedereen neemt zijn of haar verantwoordelijkheid. “Ze mogen hun tenten hier opslaan”, klonk het nog.

De kermis in Perk is open op zaterdag van 15 tot 23 uur, op zondag van 14 tot 22 uur en op maandag van 15.30 tot 21 uur.