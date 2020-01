Houtheimstappers organiseren opnieuw gegeerde Wintertocht met zeven afstanden Robby Dierickx

09 januari 2020

De Steenokkerzeelse wandelvereniging De Houtheimstappers organiseert komende zondag de jaarlijkse Wintertocht. Een zeer gegeerde wandeling, want drie jaar geleden kwamen er zelfs 3.000 wandelaars op af. Ook dit jaar kunnen de deelnemers zich tussen 8 en 15 uur inschrijven. Voor leden van de wandelfederatie bedraagt de deelnameprijs 1,50 euro, voor niet-leden 2 euro. Er zijn opnieuw zeven verschillende afstanden: 5, 9, 13, 15, 17, 21 en 25 kilometer. De tocht van vijf kilometer is toegankelijk met een buggy en een rolstoel. Onderweg is er een rustpost in de parochiezaal van Humelgem. Het vertrek is zoals elk jaar aan zaal De Molekens in de Wambeekstraat. Na afloop is er voor de deelnemers een hapje en een drankje.