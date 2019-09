Houtemsesteenweg ruim twee maanden dicht door werken aan brug over E19 RDK

02 september 2019

Op maandag 9 september start het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant met de herstelling van een brug over de E19. Als gevolg van die werken, moet de Houtemsesteenweg in Perk volledig afgesloten worden voor alle verkeer. Verwacht wordt dat er tot midden november of begin december gewerkt zal moeten worden. Tot dan is er een omleiding voorzien. Wie richting Mechelen wil met de Damstraat, de Elewijtsesteenweg en de Tervuursesteenweg volgen. Wie richting Steenokkerzeel wil, volgt de Grensstraat, Sint-Martinuslaan, Peeterslaan en Tervuursesteenweg.