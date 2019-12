Honderd hongerigen steunen ‘Eetfestijn for Life’ SHVM

08 december 2019

08u00 0 Steenokkerzeel In feestzaal ‘t Wiel heeft op zaterdag 7 december het ‘Eetfestijn for Life’ plaatsgevonden. Het evenement werd georganiseerd door de Vrienden van Parkinson en MS. Zo’n honderd hongerigen zakten af naar de zaal.

In het kader van De Warmste Week organiseerden de Vrienden van Parkinson en MS een eetfestijn in café ‘t Wiel in Steenokkerzeel. Klanten konden er tussen 17 uur en 21.30 uur genieten van een spaghetti bolognaise of vol-au-vent met frietjes.

Ook vorig jaar organiseerde de kring een eetfestijn, wat zo’n 8.000 euro in het laatje bracht. “Dat zette ons aan om het evenement niet een maar twee dagen te laten doorgaan” zegt mede-organisator Ludwig, die zelf aan de ziekte van Parkinson lijdt.

Isolement

Ook Erika Le Sage die samen met Ludwig het festijn organiseerde, was van de partij. Erika baatte enkele jaren geleden het café uit. “Jammer genoeg moest ik mijn job opzeggen nadat ik te horen kreeg dat ik aan MS lijdt”, vertelt Erika. “Vijf jaar lang heb ik geprobeerd om in het café te blijven, maar mijn lichaam zei neen. Het is dus fijn als je nog zulke evenementen kan organiseren.”

De opbrengst van het feest gaat naar de MS kliniek en de Vlaamse Parkinson Liga. “MS- en Parkinsonpatiënten hebben vaak de neiging om zich te isoleren”, zegt Ludwig. “Op sommige dagen voel je je waardeloos omdat je niet naar behoren kan functioneren. En om mensen uit dat isolement te krijgen, doneren we geld aan de kliniek en de liga. Met dat geld kan er geïnvesteerd worden in bewegingsactiviteiten, iets wat voor MS- en Parkinsonpatiënten van groots belang is.”

Op zondag 8 december kunnen klanten tussen 11.30 uur en 14.30 uur nog genieten van een lekkere spaghetti of frietjes met vol-au-vent.