HLN Klinkt editie LE

20 juni 2020

06u00

Greta Van Win (53), Steenokkerzeel: “Ik vond het tijdens de coronacrisis belangrijk om me in te zetten voor de inwoners van Steenokkerzeel en voor iedereen die bleef werken. Daarom heb ik eerst puddinkjes en nadien mondmaskers gemaakt. Naar de zomer kijk ik met een dubbel gevoel. Enerzijds ben ik blij dat we opnieuw buiten mogen komen, anderzijds zal ik zeker de drukke plekken mijden. Een tweede golf van besmettingen moeten we absoluut voorkomen.”

Elien Deneut (26), Vilvoorde, vroedvrouw die tijdelijk verhuisde naar corona-afdeling: “Ik hoop dat mensen er aan blijven denken dat niets vanzelfsprekend is. Verre reizen maken, een terrasje doen,... Eigenlijk zijn het allemaal privileges. Mensen die enorm nonchalant omsprongen met de maatregelen, daar stoorde ik me wel aan. Zij die in hun omgeving niet zagen hoe erg het virus kon toeslaan, bagatelliseerden het snel. Ik ben blij dat ik als vroedvrouw zoveel heb bijgeleerd op de corona-afdeling en ben oprecht blij dat ik heb mogen meehelpen. Dat ik mijn steentje kon bijdragen. Ik zou het zo weer opnieuw doen als het moet. Maar liefst niet natuurlijk. Daar klink ik op!”

Hans Bonte (58), Vilvoorde, burgemeester richtte schakelzorgcentrum en triagepost op. “Na een bewogen en stressvolle periode is het tijd voor een gezonde en rustige vakantie: een tentje aan het water, een vislijn, een biertje en hopen op bereidwillige karpers. De ideale manier om alles op zijn plaats te krijgen. Tijdens de voorbije maanden voelden we veel angst en onzekerheid, zaten mensen in isolement en patiënten in quarantaine, ellendig eenzame begrafenissen, gefrustreerde kinderen thuis in plaats van op school. Maar gelijktijdig zag ik ook een gigantisch engagement: bij hulpverleners en zorgberoepen, bij politiediensten en leerkrachten, bij de talrijke vrijwilligers en het stadspersoneel. Telkens weer leren we dat er in moeilijke momenten heel veel solidariteit bestaat met de mensen die het moeilijk hebben. Dat is misschien de mooiste les uit de voorbije ellendige maanden. Maar de komende weken wil ik vooral genieten van een rustige, gezonde visvakantie met een pintje in de hand: santé!”

Bert Anciaux (60), Brussel: “Als directeur van Woonzorgcentrum de Overbron in Neder-Over-Heembeek heb ik een verschrikkelijke periode achter de rug. Ook al zijn we nu al even coronavrij, toch blijf ik wat ongerust over de toekomst. We zijn klaar voor nieuwe besmettingen, ik denk dat we voldoende beschermingsmateriaal hebben voor de komende honderd jaar (lacht). Maar een nieuwe lockdown zou voor onze bewoners psychisch heel zwaar zijn. We zitten nu al op het randje, dat gevoel om opgesloten te zitten was verschrikkelijk voor hen. Persoonlijk heb ik niet meteen grootse plannen voor de zomer. Fietsen in Nederland zal het zowat zijn.”

Dirk Devroey (57), huisarts in Overijse en decaan aan de VUB: “Met de VUB-vakgroep huisartsgeneeskunde stonden we met onze online test klaar op het moment dat het eerst geval in België gemeld werd. Op die manier konden mensen online nagaan of ze medische hulp moesten zoeken of niet. Wat de nabije toekomst betreft, denk ik dat het vooral nuttig is om nieuwe haarden zo snel mogelijk op te sporen. Dat is de enige manier om een tweede golf te voorkomen. Hierbij kunnen de lokale cijfers van www.coronafacts.be zeer nuttig zijn. Verder moeten we uitkijken naar nieuwe import gevallen die via vakantieoorden terug naar België kunnen komen. Ik vrees dat we na de zomer toch quarantainemaatregelen zullen moeten opleggen voor reizigers die terugkomen uit risicogebieden.”