Herstelling wegdek zorgt voor veel hinder op Haachtsesteenweg RDK

17 juni 2019

13u56

Op de Haachtsesteenweg richting Brussel in Melsbroek was het maandagochtend stevig aanschuiven geblazen. Net voor het kruispunt met de Stationslaan wordt het wegdek in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer momenteel hersteld over een afstand van 89 meter. Het verkeer moet er plaatselijk over één rijstrook. Daardoor stonden er tijdens de ochtendspits lange files vanuit Kampenhout. Het was er meer dan een halfuur aanschuiven. Ook dinsdagochtend wordt er nog gewerkt en wordt opnieuw heel wat hinder verwacht. Dinsdagavond zouden de werken afgerond moeten worden. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werken steeds door.