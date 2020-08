Heropflakkering coronavirus nekt nu ook al evenementen in september Robby Dierickx

04 augustus 2020

16u23 2 Steenokkerzeel Geen Seniorensportdag, geen Buitenspeeldag, geen Open Monumentendag: de gemeente Steenokkerzeel heeft haar eigen evenementen in september geschrapt omwille van de opflakkering van het coronavirus. Daarnaast werd in overleg met de organisatoren ook beslist om Huinhoven Kermis en het feest van de Zondagsdrinkers te annuleren.

Door alle evenementen nu al tot 1 oktober te schrappen wil de gemeente Steenokkerzeel de veiligheid garanderen. Zo vallen de Seniorensportdag, de Buitenspeeldag, de Open Monumentendag en de voorstelling van Raymond van het Groenewoud in het water. Wie tickets voor die voorstelling besteld had, kan een terugbetaling aanvragen door een rekeningnummer door te geven via info@steenokkerzeel.be.

De gemeente vraagt verenigingen ook om tot 1 oktober geen grote evenementen te organiseren. Zo werden Huinhoven Kermis en het feest van De Zondagsdrinkers alvast geschrapt. De gemeentelijke uitleendienst blijft ook gesloten.

Tot slot vraagt het schepencollege de verenigingen om bij het gebruik van gemeentelijke zalen rekening te houden met de geldende maatregelen.