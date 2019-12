Harmonie haalt met winterconcert 1.226,80 euro op voor WZC Floordam Robby Dierickx

Woonzorgcentrum Floordam in Melsbroek heeft onlangs een cheque van 1.226,80 euro gekregen van Harmonie Sint-Martinus. De leden gaven op zondag 8 december hun jaarlijks Winterconcert in de Sint-Martinuskerk van de Steenokkerzeelse deelgemeente. De toegang tot de kerk was gratis, maar alle andere inkomsten gingen integraal naar het woonzorgcentrum in Melsbroek.