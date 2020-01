Grootste springkasteel van het land keert terug naar Steenokkerzeel en… ook volwassenen mogen er zich op uitleven Robby Dierickx

07 januari 2020

09u28 14 Steenokkerzeel Na het enorme succes van vorig jaar – maar liefst 400 kinderen schreven zich op voorhand in – keert het grootste springkasteel van het land eind februari en begin maart terug naar Steenokkerzeel. Niet voor één dag, maar voor een heel weekend. Nieuw dit jaar: ook volwassenen krijgen een momentje om zich uit te leven op het springkasteel.

Het grootste springkasteel van het land kwam vorig jaar naar Steenokkerzeel nadat een inwoner een wedstrijd won. Met haar oppervlakte van 1.260 vierkante meter palmde het springkasteel de hele sporthal Hertblock in. Door de grote populariteit werd er met inschrijvingen gewerkt en uiteindelijk daagden 400 kinderen op. Daarom keert het springkasteel nu terug naar Steenokkerzeel. Op zaterdag 29 februari en zondag 1 maart palmt het opnieuw de sporthal in.

3 euro

Dit jaar werkt Steenokkerzeel samen met buurgemeente Kampenhout. Inwoners van beide gemeenten kunnen zich vanaf maandag 13 januari om 9 uur via de gemeentelijke kanalen inschrijven en betalen 3 euro. Vorig jaar was het evenement nog gratis. Voor de tweede editie zijn ook niet-inwoners van beide gemeenten welkom. Zij kunnen zich vanaf maandag 27 januari om 9 uur inschrijven via https://www.steenokkerzeel.be/tickets en betalen 6 euro.

Opvallend: dit jaar krijgen ook volwassenen hun momentje om zich uit te leven. Zo is het springkasteel op zaterdag 29 februari tussen 20 en 22 uur alleen voor hen toegankelijk. Op andere momenten wordt er een onderscheid gemaakt tussen kinderen van de lagere school en tieners.

Een overzicht van de verschillende sessies:

- Zaterdag 29 februari van 10 tot 12 uur: kinderen lagere school

- Zaterdag 29 februari van 13 tot 15 uur: kinderen lagere school

- Zaterdag 29 februari van 16 tot 18 uur: kinderen middelbare school

- Zaterdag 29 februari van 20 tot 22 uur: volwassenen

- Zondag 1 maart van 9 tot 11 uur: kinderen lagere school

- Zondag 1 maart van 11.30 tot 13.30 uur: kinderen middelbare school

- Zondag 1 maart van 14 tot 16 uur: jeugdverenigingen

- Zondag 1 maart van 16.30 tot 18.30 uur: jeugdverenigingen.