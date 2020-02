Groot vliegtuig, grote loods: Defensie bouwt grootste hangar ooit voor opvolger C-130 Robby Dierickx

20 februari 2020

09u53 8 Steenokkerzeel In Melsbroek zijn de voorbereidende werken voor de bouw van de nieuwe vliegtuigloods voor Defensie gestart. Die loods moet het onderhoud mogelijk maken van de A400M, de opvolger van de C-130. De huidige gebouwen op Melsbroek zijn te klein.

In juni zet de eerste van acht A400M-toestellen de wielen aan de grond in Melsbroek. Tegen 2023 moeten alle acht de transportvliegtuigen – zeven van het Belgische leger en één van de Luxemburgse collega’s – geleverd zijn. Omdat de vliegtuigen een pak groter zijn dan de C-130, het huidige transportvliegtuig van Defensie, moet er een nieuwe onderhoudsloods gebouwd worden. Die komt op het braakliggend terrein naast het pand van de luchtsteun van de federale politie langs de Haachtsesteenweg. De loods zal 13.875 meter groot zijn. De nieuwe hangar zal ook twee verdiepingen kantoorruimte, opslagruimte, ateliers en een refter met terras tellen.

Veiligheidsregels

Opdrachtnemer Democo is inmiddels gestart met de voorbereidende werken. “Die nemen heel wat tijd in beslag aangezien het hier om een speciale locatie gaat”, zegt Thomas Bijnens van Democo. “Je bouwt namelijk niet elke dag een immense vliegtuigloods op een militaire luchthaven, waar heel wat veiligheidsregels gelden. Wanneer de eerste steen gelegd zal worden, is nog niet helemaal duidelijk.”

De totale kostprijs van de grootste vliegtuighangar die Defensie ooit bouwde, bedraagt 49,6 miljoen euro. Verwacht wordt dat de A400M-toestellen er vanaf het voorjaar van 2021 in onderhouden kunnen worden. De loodsen waarin de C130’s momenteel nog hersteld worden, verdwijnen op termijn en worden vervangen door een parking voor de A400M-toestellen en een nieuw polyvalent gebouw.