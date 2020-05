Grondwater staat alarmerend laag: Beekjes staan bijna droog en boeren hebben het moeilijk Margo Koekoekx

21 mei 2020

18u53 0 Steenokkerzeel Natuurpunt MaViSt trekt aan de alarmbel. Het grondwaterpeil staat historisch laag. “Het staat nu lager dan het in augustus 2019 aan het einde van een droge zomer stond. Dat is geen goed teken”, zegt Daniel Poesmans van Natuurpunt. Niet enkel voor de natuur, maar ook voor de buren in de buurt is dat geen goed voorteken.

Natuurpunt Machelen, Vilvoorde en Steenokkerzeel meet geregeld het grondwaterpeil met behulp van 15 buizen in het Floordambos en in Peutiebos. Ze doen dit sedert augustus vorig jaar en meten op dit moment het laagste grondwaterpeil tot nu toe. “Dat baart ons zorgen”, zegt Daniel Poesmans. Op plekken waar anders een beekje loopt, zie je nu enkel drassige grond in Floordambos. “Peutiebos ziet er wat beter uit. Dat bos is meer als een spons die water vasthoudt.”

We hebben al drie droge jaren achter de rug. Ik durf me nog niet uitspreken over wat het dit jaar zal zijn, maar evengoed wordt het weer een rampjaar Dirk Vandervorst

“Ook al hebben we in maart veel neerslag gehad, we zagen daarna het waterniveau niet erg stijgen. In de winterperiode was dat wel het geval. We hoorden dat het grondwater op veel plekken weer op peil was, maar daarna volgden twee maanden van droogte”, zegt Daniël. Hij is bezorgd dat delen van het Floordambos dor zullen worden en dat een watertekort dreigt. Het gevolg daarvan kan zijn dat - zoals men van bovenaf al enkele jaren waarschuwt - het water in de zomer op sommige momenten wordt afgesloten.

Ecoduct en ontharden

Gelukkig is er voor veel problemen een oplossing. “Als we heel deze zone zouden ontharden en een ecoduct aanleggen is er veel meer doorlaatbaarheid om water op te nemen.” Daarbij zou de Ravaartstraat het ecoduct worden zodat reeën hun weg zonder gevaar naar Peutiebos kunnen afleggen. En zo kunnen voetgangers en fietsers nog steeds gebruik maken van het ecoduct. Natuurpunt bekijkt dit met de Vlaamse Landmaatschappij en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

Niet inzaaien

Het grondwater op peil houden is trouwens niet enkel voor dier en plant van belang. Ook de boeren merken nu al een tekort aan water op. “Normaal zou het witloof nu ingezaaid zijn, maar ik denk dat dat slechts voor 20% het geval is. Wij hopen op gunstige weersvoorspellingen”, zegt witloofboer Dirk Vandervorst (62) uit Melsbroek. “We hebben al drie droge jaren achter de rug. Ik durf me nog niet uitspreken over wat het dit jaar zal zijn, maar evengoed wordt het weer een rampjaar. Mijn velden in Waals-Brabant staan nog droger dan hier. Het is zeker niet ideaal om te boeren nu.” Momenteel heerst al een captatieverbod voor boeren, met uitzondering van veehouders.

Versnippering bevordert uitdroging

Dirk zag de omgeving tijdens zijn boercarrière van veertig jaar enorm veranderen. Alles is versnippert. “Dat maakt het niet interessant om hier een beregeningssysteem te plaatsen. Om zo’n put aan te boren moet je een vergunning aanvragen. Maar het brengt niet op voor kleine gronden van gemiddeld 2,5 ha zoals hier. De aardappelboer wat verder heeft een groot erf in één stuk, voor hem was dat wél interessant. Verder is het aanleveren van water via tanks veel te kostelijk, wij kunnen dus alleen maar hopen op de weergoden.”

Waar ik opgroeide achter garage Tanghe zag het er vroeger helemaal anders uit. Veel akkers. En aan de overkant ligt een stuk akker van een buur waar de grond ook droger wordt. Nog wat verder is nu de hondenweide op goeie grond. Dat landbouwgebied is nu groene zone. Daar doet mijn hart pijn van Dirk Vandervorst (62)

Hij heeft geen goed oog in het bebossen en verstedelijken van de rand rond Brussel. “Waar ik opgroeide achter garage Tanghe zag het er vroeger helemaal anders uit. Veel akkers. En aan de overkant ligt een stuk akker van een buur waar de grond ook droger wordt. Nog wat verder is nu de hondenweide op goeie grond. Dat landbouwgebied is nu groene zone. Daar doet mijn hart pijn van.”

Zelf gaat Dirk bijna op pensioen. “In principe kan ik stoppen over drie jaar. Er is geen opvolging en mijn vrouw kijkt ernaar uit dat ik op pensioen ben. Ik heb altijd graag geboerd, maar het is er niet simpeler op geworden. Zeker niet voor de jongere generatie die het hier moet doen.” Dirk vertelt dat het zoeken is naar nieuwe methoden met druppelsystemen om water optimaler te gebruiken. “Wanneer je nu beregent, verlies je een groot deel van het water. De grond is droog en warm, een groot deel van wat je sproeit verdampt dus al aan de oppervlakte in plaats van naar je gewas te gaan.”