Greta (53) blijft achter met 466 potjes pudding nadat politie leveringen verbiedt: “Ik kreeg nog kaartje met ‘Greta, bedankt voor de zoetigheden’ van de politie...” Shauny Verheulpen en Robby Dierickx

16 april 2020

14u35 20 Steenokkerzeel Greta Van Win (53), de dame uit Perk die haar gezellig keukentje sinds enkele weken omtoverde tot een heuse puddingfabriek en al tussen de 3.000 en 4.000 potjes verdeelde bij al wie zich inzet tijdens de coronacrisis, heeft van de politie een verbod gekregen om haar pudding nog rond te brengen. Greta blijft nu verweesd achter met 466 potjes pudding. “Ik begon op slag te huilen.”

Greta Van Win voelde dat ze iedereen die zich inzet tijdens de coronacrisis een hart onder de riem moest steken. Met veel liefde begon ze onmiddellijk duizenden potjes pudding te bereiden, die ze schonk aan ziekenhuizen, woonzorgcentra, de brandweer, gemeentebesturen en de politie. In totaal maakte ze een kleine 4.000 potjes, wat neerkomt op een bedrag tussen de 700 en 800 euro. Daar kwam woensdag echter abrupt een einde aan. “Gisterenavond werd ik opgebeld door de politie. Ze vertelden me dat op federaal niveau beslist werd dat ik de pudding niet meer mag leveren, omdat dit onder niet-essentiële verplaatsingen valt en omdat ik geen zelfstandige ben. Bovendien kreeg ik nog een verwittiging”, vertelt Greta.

Iedere keer ik bij de politie of het gemeentebestuur leverde, waarschuwde niemand me. Ze bedankten me alleen maar Greta Van Win

“Ik vertelde hen dat alles verliep volgens de opgelegde normen. Ik droeg een masker, handschoenen, en hield me aan de opgelegde afstand. Ook had ik naar de Covid-lijn gebeld en informeerde ik me bij burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon (Klaver/N-VA), omdat ik zeker geen GAS-boete wilde en alles volgens de richtlijnen wilde laten verlopen. Hij verzekerde me dat dit geen kwaad kon aangezien ik voeding rond bracht. Iedere keer ik bij de politie of het gemeentebestuur leverde, waarschuwde niemand me. Ze bedankten me alleen maar.”

Kaartje

Greta legde haar telefoon verbouwereerd neer. “Ik begon op slag te wenen”, vertelt ze betreurd. Later die dag stond Greta nog een verrassing te wachten. “Toen ik ‘s avonds de brievenbus openmaakte, vond ik nog een kaartje terug van de politiezone Kastze. ‘Lieve Greta, bedankt voor alle zoetigheden’, stond er te lezen. Ik was helemaal ontdaan.”

Greta blijft nu verweesd achter met nog 466 potjes pudding in de koelkast, wat neerkomt op een bedrag van een kleine 100 euro, die bestemd waren voor de kleine zelfstandigen in Steenokkerzeel. “Momenteel denk ik na over de mogelijkheden die me nog resten. Ik heb inmiddels contact gehad met het Wit-Gele Kruis, maar daar vertelden ze me dat ook zij de potjes niet kunnen verdelen, aangezien er momenteel maar één persoon rondrijdt. Die persoon brengt ook enkel materiaal rond. Nu denk ik eraan om te bellen met de voedselbanken. Het zou zonde zijn om alles in de vuilnisbak te kieperen. Nog 70 potjes en ik had de kaap van 4.000 potjes bereikt.”

Gebroken

Greta probeert zich nog op te trekken aan het idee dat ze de afgelopen weken al bij heel wat mensen een lach op hun gezicht kon toveren. “Maar ik wilde nog zoveel mensen gelukkig maken. Ik vind het zo bizar. Ik ben er kapot van. Momenteel voel ik me een beetje gebroken en ik durf nog amper buitenkomen”, besluit Greta bedroefd.