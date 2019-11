Gratis infosessie over Vlaams Woninghuurdecreet RDK

06 november 2019

De woonloketten van de gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout, de Interlokale vereniging Regionaal woonbeleid Noord en het sociaal verhuurkantoor SVK Webra organiseren op donderdag 7 november om 19 uur een gratis infosessie Vlaams Woninghuurdecreet in gemeenschapscentrum De Corren in Steenokkerzeel. De infosessie is er voor huurders en verhuurders. Zij krijgen er meer uitleg over het Vlaamse Woninghuurdecreet dat Vlaanderen sinds 1 januari dit jaar heeft en dat heel wat wijzigingen voor huurders en verhuurders met zich meebrengt. Zo kwam er onder meer een verhoging van de huurwaarborg, een huurwaarborglening, de opzegging van een overeenkomst van korte duur door de huurder en een specifieke regelgeving voor huisvesting van studenten.

Inschrijven voor de infosessie is niet nodig.