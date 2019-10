Goud voor Yvette en Robert RDK

08 oktober 2019

Robert Herremans en Yvette Meynaerts mogen zich voortaan een gouden koppel noemen. Vijftig jaar geleden gaven ze elkaar hun jawoord en om die reden werden ze onlangs gevierd in het gemeentehuis van Steenokkerzeel. Na hun trouw kregen ze twee kinderen en vandaag zijn ze de trotse grootouders van drie kleinkinderen.

Yvette werkte eerst als stikster, maar was nadien 20 jaar lang onthaalmoeder. Haar man begon zijn professionele carrière als beenhouwer en ging vervolgens 35 jaar aan de slag in een magazijn van Toyota. Daarna werkte hij ook nog enkele jaren in een Toyota-garage.