Gezellig samenzijn op zesde editie kerstmarkt Steenokkerzeel SHVM

08 december 2019

07u00 0 Steenokkerzeel Op de Fusionplaats in Steenokkerzeel heeft zaterdag 7 december de zesde editie van de jaarlijkse kerstmarkt plaatsgevonden.

Zo’n veertig standhouders boden er heel wat lekkers aan. Bezoekers konden er ook genieten van heel wat lekkernijen en konden er ambachtelijke spullen kopen. Ook konden mensen genieten van een ontspannende gezichtsmassage en kregen ze de kans om een donatie te geven voor Kom Op Tegen Kanker.

Daarnaast was er niet enkel plezier en vertier voor de volwassenen, maar ook kinderen konden zich uitleven in de springkastelen. Verder was er heel wat randanimatie voorzien met verschillende muziekoptredens en dansshows, waaronder een show van dansgroep ‘Reaction’, die op het nummer ‘Anton aus Tirol’ hun beste beentje voorzetten.

Nieuw dit jaar was de shuttlebus die de gemeente inzette. De bus bood plaats aan vijftien personen en pendelde tussen de drie deelgemeenten van Steenokkerzeel. Om de dertig minuten stond de shuttlebus opnieuw klaar om mensen naar huis te brengen.