Gevaarlijke gracht pal naast fietspad Tervuursesteenweg gaat dicht RDK

18 oktober 2019

Het gemeentebestuur van Steenokkerzeel, het Vlaams gewest, het studiebureau en de aannemer hebben beslist om een gevaarlijke gracht langs de Tervuursesteenweg in Perk te dichten. De gracht ligt immers pal naast het pas aangelegde fietspad, wat de veiligheid voor de fietsers in gevaar brengt.

De werken starten volgende week maandag en zullen een week in beslag nemen. Er wordt van op het fietspad en van op de rijweg gewerkt. Er zal beurtelings verkeer toegelaten worden door middel van verkeerslichten waarbij de fietsers de werken kunnen passeren over de rijbaan. Ook wordt er een week lang een zone 30 ingesteld. “Alle partijen stelden vast dat de situatie er niet echt veilig was”, zegt schepen van Openbare Werken Wim Mombaerts (Klaver/N-VA). “Bovendien hadden we enkele terechte opmerkingen van fietsers gekregen. We zijn dan ook tevreden dat de gracht nu gedicht zal worden.”