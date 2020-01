Geplaagde Fritaliaan heropent vijf maanden na gedwongen sluiting de deuren: meteen overrompeling voor frietjes Klanten steken uitbaters hart onder de riem door massaal naar frituur af te zakken Robby Dierickx

19 januari 2020

13u12 3 Steenokkerzeel Vijf maanden hebben ze erop moeten wachten, maar zondag konden de vaste klanten van de Fritaliaan in Melsbroek eindelijk opnieuw frietjes bestellen bij de broers Angelo en Renato Bottiglieri. Zij moesten hun frituur in september noodgedwongen sluiten na een klacht van een buur, maar mochten hun zaak nu toch heropenen. Het werd meteen een overrompeling.

Met een brede glimlach heropenden Angelo (25) en Renato Bottiglieri (34) zondagmiddag omstreeks 17 uur de deuren van hun Fritaliaan in de Luitenant Philippartstraat in Melsbroek. Na vijf woelige maanden mochten ze eindelijk opnieuw frietjes bakken. In september – amper vijf maanden na de opening - kregen de broers namelijk plots te horen dat ze hun frituur voor onbepaalde tijd moesten sluiten. Oorzaak? Een klacht van de aanpalende buur. Hij had naar eigen zeggen twee redenen om een klacht in te dienen.

Enerzijds werd hij door de gemeente niet op de hoogte gebracht dat er een frituur naast zijn woning zou komen en anderzijds ondervond hij na de opening verschillende vormen van overlast. Zo blokkeerden de klanten zijn oprit van om de haverklap, werd zijn nachtrust verstoord door nachtelijke leveringen, zorgden wildplassers voor vuiligheid en was er lawaai- en geurhinder van de Fritaliaan. Maar in november gaf de deputatie van de provincie de broers alsnog een vergunning, evenwel met enkele voorwaarden. De meest opvallende was de heraanleg van de parking. Zo moesten de lawaaierige kiezelstenen vervangen worden door geluidsarmere grasdallen.

Prosecco

Nu die werken afgerond zijn, konden de broers hun frituur heropenen. Ze deden dat met een groot heropeningsfeest. “Of we nog frietjes kunnen bakken? We hebben zaterdag al even geoefend tijdens het straatfeest (lacht)”, aldus Angelo Bottiglieri. “We zijn bijzonder blij dat we onze klanten opnieuw kunnen ontvangen. Ondanks dat we voor de gedwongen sluiting slechts vijf maanden open waren, hadden we toch al heel wat vaste klanten. Zij hebben ons de voorbije maanden gesteund met petities en lieve woorden. Het doet dan ook deugd dat ze hier vandaag zo talrijk zijn. Als bedanking voor hun steun kregen ze een glaasje Prosecco en tot en met vrijdag verkopen we de frietjes aan de helft van de prijs.”

Ik had deze zondag met rood aangestipt in de agenda. Normaal is vrijdag frietjesdag, maar voor deze speciale gelegenheid maken we graag een uitzondering Vaste klant Cor Van Hasselt

Eén van de eersten die zondag in de rij stond aan te schuiven, was Cor Van Hasselt. “Ik heb de frietjes dan ook echt gemist”, liet hij weten. “Ik had deze zondag met rood aangestipt in de agenda. Normaal is vrijdag frietjesdag, maar voor deze speciale gelegenheid maken we graag een uitzondering. Ik betreur trouwens dat de broers dit allemaal moesten meemaken. Laat ons hopen dat er nu geen problemen meer zijn.”

Luisteren

De buur heeft tot eind deze week de tijd om in beroep te gaan. “Maar we hopen dat hij komt praten wanneer hem iets dwars zit. We zijn namelijk altijd bereid geweest om te luisteren naar zijn opmerkingen. Het zou dus jammer zijn indien hij opnieuw een klacht indient”, besluit Angelo.

De betrokken buur was niet bereikbaar voor commentaar.