Gemeenteschool Piramide draait proefdag met zesdejaars: “Eindelijk mijn vriendjes weer zien” Robby Dierickx

15 mei 2020

10u45 10 Steenokkerzeel Handen ontsmetten, in één richting door de school wandelen, afstand houden van vriendjes en in aparte vakken spelen op de speelplaats: voor de zesdejaars van gemeenteschool Piramide in Steenokkerzeel was het vrijdagochtend even wennen bij hun tweede eerste schooldag van het schooljaar. “Maar wat ben ik blij dat ik mijn vriendjes eindelijk kan zien”, zegt de 12-jarige Anouk.



Mimi Peremans, directrice van gemeenteschool Piramide in Steenokkerzeel, koos ervoor om vrijdag enkel de zesdejaars een halve dag naar school te laten komen. “Het is vandaag een soort proefdag”, klinkt het. “Alvorens we volgende week ook de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar verwelkomen, willen we nagaan of alle maatregelen goed nageleefd kunnen worden.”

Voortaan zal de directrice de temperatuur van alle leerkrachten aan de schoolpoort meten. Daarnaast worden de handen van zowel de leerkrachten als de kinderen ontsmet. “In de klaslokalen dragen de juffen en meesters alleen een mondmasker wanneer ze zich tussen de leerlingen begeven”, verduidelijkt Mimi Peremans, die zelf een face shield droeg. “Staan ze vooraan in de klas, dan mogen ze het mondmasker uit doen.”

Wasstraat

De school koos ervoor om maximaal elf leerlingen in een klaslokaal toe te laten. “De overbodige banken werden uit de lokalen gehaald en er werden verschillende zones afgebakend zodat de kinderen niet te dicht bij mekaar kunnen komen”, aldus nog de directrice. “In elke klas staat ook een wasbakje zodat de kinderen hun handen regelmatig kunnen wassen. Op de speelplaats installeerden we dan weer een wasstraat en werden verschillende vakken geschilderd. Elke klasbubbel krijgt zo’n vak toegewezen. In de schoolgebouwen voerden we eenrichtingsverkeer in. Daarmee willen we voorkomen dat kinderen mekaar kruisen in de gangen. Tot slot hebben we een EHBO-lokaal ingericht waarin zieke kinderen opgevangen kunnen worden.”

Voor Anouk (12) was het vrijdagochtend best spannend toen ze na twee maanden opnieuw voor de schoolpoort stond. “Wat ben ik blij dat ik eindelijk mijn vriendjes weer kan zien”, liet ze weten. “Het online les volgen lukte best aardig, al was het soms wel wat lastig dat je geen vragen kon stellen aan de juf. Dat kan vanaf nu gelukkig wel opnieuw (lacht).”

Bang hartje

Yecim Sarisooy zette haar dochter Ella (11) met een bang hartje af aan de schoolpoort. “Ik geef toe dat ik even getwijfeld heb om haar naar school te sturen, maar uiteindelijk is het toch beter dat ze hier les volgt dan thuis achter een computer.”

“Schrik heb ik niet”, liet Sebastien De Cnoop dan weer weten. Voor zijn dochter Lily (12) was het vrijdag ook een tweede eerste schooldag van het schooljaar. “De directie heeft het goed aangepakt en ook de communicatie naar de ouders toe verliep vlot. Mijn vrouw staat zelf in het onderwijs waardoor we goed voorbereid waren op de heropstart van de school.”

Om de klassen voldoende te kunnen opsplitsen, kreeg de school de toestemming van de gemeente om in het nabijgelegen OCMW-gebouw, dat sinds begin dit jaar leeg staat, lokalen in te richten. In de toekomst zal dat gebouw definitief deel uitmaken van de school, maar door de coronacrisis wordt er nu al gebruik van gemaakt. Volgende week beschouwt de school ook nog als een proefweek, om vanaf 25 mei op volle kracht te starten. Vanaf dan komen de leerlingen van het eerste leerjaar op maandag, woensdag en vrijdag naar school, de leerlingen van het tweede leerjaar op dinsdag en donderdag, en de zesdejaars op maandag, dinsdag en donderdag. Voor het eerste en tweede leerjaar kiest de school voor volledige dagen, het zesde leerjaar komt halve dagen.