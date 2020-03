Gemeenteraadsleden Zaventem en Steenokkerzeel gaan digitaal vergaderen Robby Dierickx

20 maart 2020

13u52 0 Steenokkerzeel De gemeenteraden van Zaventem en Steenokkerzeel van deze maand worden niet afgelast, maar zullen digitaal verlopen. Daarmee proberen beide gemeenten de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

In Steenokkerzeel zouden de gemeenteraadsleden normaal volgende week donderdag samen komen, terwijl de vergadering in Zaventem op 30 maart gepland stond. Maar in beide gemeenten zullen de gemeenteraden digitaal verlopen. “De leden krijgen de agendapunten komende dinsdag al ter beschikking”, zegt Steenokkerzeels burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). “Ze kunnen voor donderdag 18 uur stemmen. Met het schepencollege zullen we donderdag om 20 uur plaatsnemen in de raadzaal, op een veilige afstand van elkaar uiteraard. Punten die unaniem goedgekeurd worden, zullen niet meer behandeld worden. Is er geen unanimiteit, dan zullen we als schepencollege via een programma op de tablet commentaar geven. De andere gemeenteraadsleden zullen via hun tablet ook opmerkingen kunnen geven, waarna een stemming zal plaatsvinden.”

Opmerkingen bundelen

Ook in Zaventem zal alles digitaal gebeuren. “De raadsleden hebben alle punten nu al ontvangen en kunnen starten met het stemmen”, legt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) uit. “Ze kunnen ook opmerkingen doorsturen. We hebben de fractieleiders van elke partij gevraagd die opmerkingen te bundelen. Krijgen we de vragen op tijd, dan kunnen we er ook snel een antwoord op geven.”

